Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Panthère Première 10

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce dixième et dernier numéro de Panthère Première, il est question d'enfance. On s'interroge : que faut-il aujourd'hui pour être considéré·e comme un·e enfant ? Qui trace les frontières de l'enfance, comment, à quelles fins ? Le dossier "En mode mineur" explore les contours de l'enfance tels que diverses instances normatives s'efforcent de les dessiner. Depuis les coulisses des services départementaux de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), de la Cour pénale internationale, ou encore de tribunaux belges, nous interrogeons les mille torsions de cette catégorie , mais aussi ce qu'en font les premier·es concerné·es qui, chacun·e à sa manière, rappelle combien la notion d'enfance est creuse si elle est brandie sans que ne soient assurées les conditions de son respect . En hors-thème : Taylor Swift , la rage des femmes incarcérées , quelques films d'horreur post #MeToo , la vraie vie des secrétaires , une histoire de calories et bien plus encore.

Par Collectif
Chez Panthère première

|

Auteur

Collectif

Editeur

Panthère première

Genre

Actualité politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Panthère Première 10 par Collectif

Commenter ce livre

 

Panthère Première 10

Collectif

Paru le 03/10/2025

100 pages

Panthère première

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782956036692
9782956036692
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.