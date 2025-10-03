Panthère Première 10

Dans ce dixième et dernier numéro de Panthère Première, il est question d'enfance. On s'interroge : que faut-il aujourd'hui pour être considéré·e comme un·e enfant ? Qui trace les frontières de l'enfance, comment, à quelles fins ? Le dossier "En mode mineur" explore les contours de l'enfance tels que diverses instances normatives s'efforcent de les dessiner. Depuis les coulisses des services départementaux de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), de la Cour pénale internationale, ou encore de tribunaux belges, nous interrogeons les mille torsions de cette catégorie , mais aussi ce qu'en font les premier·es concerné·es qui, chacun·e à sa manière, rappelle combien la notion d'enfance est creuse si elle est brandie sans que ne soient assurées les conditions de son respect . En hors-thème : Taylor Swift , la rage des femmes incarcérées , quelques films d'horreur post #MeToo , la vraie vie des secrétaires , une histoire de calories et bien plus encore.