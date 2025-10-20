Au coeur de Lexington

Voilà plusieurs mois qu'Hunter est en chute libre. Entre braquages, mensonges et trahisons, il a clairement dépassé les bornes. Chaque jour, il s'enfonce un peu plus dans l'engrenage de la drogue et s'éloigne de ses amis. En attendant de pouvoir mettre la main sur un coffre-fort planqué aux abords de Lexington, il se voit contraint de décrocher un travail honnête. C'est ainsi qu'il atterrit à la carrosserie de Laurick, un homme stable, chaleureux... et gay. Tout ce qu'Hunter s'est toujours efforcé de tenir à distance. Mais au fil des jours, le sourire solaire de son patron érode peu à peu les murs qu'il a érigés. Et ce désir qu'il croyait avoir enseveli sous des couches d'amertume et d'animosité refait surface, plus vivant, plus absurde que jamais. Comment Laurick réagira-t-il s'il découvre sa dépendance ? Hunter saura-t-il affronter ses démons pour se donner une chance d'être heureux ? Et si cette chute était, contre toute attente, le seul moyen de remonter la pente ? #Addiction #OpposésS'attirent #Rédemption