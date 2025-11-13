Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Les Enfants du Pommier Tome 2

Ai Tanaka, Laurent Lemercier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Bénie, l'année suivante, elle quittera ce monde. . ". En rétablissant par erreur un rituel abandonné soixante ans plus tôt, Yukinojô a condamné sa femme, Asahi, à devenir l'épouse d'Obosuna, la divinité locale. Par ailleurs, la chute des prix qui frappe le marché de la pomme oblige le village à procéder à un renouvellement drastique des variétés qu'il cultive. C'est dans ce contexte difficile que Yukinojô, informé par Rikurô du sort tragique qui attend Asahi, décide de s'enfuir avec elle à Tokyo. Le récit poignant d'un mari qui n'hésitera pas à affronter un dieu pour protéger la femme qu'il aime

Par Ai Tanaka, Laurent Lemercier
Chez Le Lézard Noir

|

Auteur

Ai Tanaka, Laurent Lemercier

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Josei/femme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Enfants du Pommier Tome 2 par Ai Tanaka, Laurent Lemercier

Commenter ce livre

 

Les Enfants du Pommier Tome 2

Ai Tanaka trad. Laurent Lemercier

Paru le 13/11/2025

176 pages

Le Lézard Noir

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782353484201
9782353484201
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.