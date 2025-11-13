Les Enfants du Pommier Tome 2

"Bénie, l'année suivante, elle quittera ce monde. . ". En rétablissant par erreur un rituel abandonné soixante ans plus tôt, Yukinojô a condamné sa femme, Asahi, à devenir l'épouse d'Obosuna, la divinité locale. Par ailleurs, la chute des prix qui frappe le marché de la pomme oblige le village à procéder à un renouvellement drastique des variétés qu'il cultive. C'est dans ce contexte difficile que Yukinojô, informé par Rikurô du sort tragique qui attend Asahi, décide de s'enfuir avec elle à Tokyo. Le récit poignant d'un mari qui n'hésitera pas à affronter un dieu pour protéger la femme qu'il aime