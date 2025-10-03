Inscription
#Manga

Red Smile

Sbulu

Par Sbulu
Dans un monde pas si éloigné du nôtre, gouverné par la finance et les multinationales, la démocratie est une illusion, la loi du marché une religion et l'être humain une marchandise. Suite au kidnapping de son fils par une société concurrente, le PDG Aymer Strévik doit faire face au chantage : son enfant ou son entreprise. Il recourt au service d'un chasseur de primes chevronné, Kaltan Lagary, engage pour libérer l'otage avant la vente fatidique. Une affaire qui va replonger Kaltan dans un passé qui hante ses nuits. Un passé où il est Red Smile, le petit tueur inarrêtable, l'enfant soldat qui ne peut dire "non".

Par Sbulu
Chez Tartamudo

|

Auteur

Sbulu

Editeur

Tartamudo

Genre

Seinen/Homme

Red Smile

Sbulu

Paru le 03/10/2025

192 pages

Tartamudo

10,00 €

ActuaLitté
9782910867232
© Notice établie par ORB
