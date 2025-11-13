Paris, printemps 2014. Par l'intermédiaire d'un mystérieux agent immobilier, trois soeurs, intellectuelles précaires, emménagent dans l'appartement où a vécu Lénine en 1909. Elles y sont confrontées à des phénomènes étranges. L'appartement est-il hanté? ? Ou habité par une autre histoire ?? ... Dans un trois-pièces-cuisine ordinaire, deux temporalités, deux histoires parallèles vont se croiser, se choquer, interférer. Spectres du passé contre vision de l'avenir, chaque époque est le fantôme de l'autre, son miroir déformant. Les personnages historiques questionnent nos convictions, nos engagements présents, tandis que les contemporains ébranlent les fantômes du passé dans leurs certitudes. Piégés dans un non-temps qui leur échappe, ces êtres qu'un siècle d'histoire sépare devront partager l'espace, le temps d'une nuit sans fin.