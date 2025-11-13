Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Spirit

Nathalie Fillion

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paris, printemps 2014. Par l'intermédiaire d'un mystérieux agent immobilier, trois soeurs, intellectuelles précaires, emménagent dans l'appartement où a vécu Lénine en 1909. Elles y sont confrontées à des phénomènes étranges. L'appartement est-il hanté? ? Ou habité par une autre histoire ?? ... Dans un trois-pièces-cuisine ordinaire, deux temporalités, deux histoires parallèles vont se croiser, se choquer, interférer. Spectres du passé contre vision de l'avenir, chaque époque est le fantôme de l'autre, son miroir déformant. Les personnages historiques questionnent nos convictions, nos engagements présents, tandis que les contemporains ébranlent les fantômes du passé dans leurs certitudes. Piégés dans un non-temps qui leur échappe, ces êtres qu'un siècle d'histoire sépare devront partager l'espace, le temps d'une nuit sans fin.

Par Nathalie Fillion
Chez Editions l'Oeil du Prince

|

Auteur

Nathalie Fillion

Editeur

Editions l'Oeil du Prince

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spirit par Nathalie Fillion

Commenter ce livre

 

Spirit

Nathalie Fillion

Paru le 27/11/2025

100 pages

Editions l'Oeil du Prince

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351052365
9782351052365
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.