Voix d'une jeunesse palestinienne à qui l'on a tout volé sauf l'ardent désir de vivre, Gaza écrit Gaza est un livre-mémoire, un livre-testament. Guidés par le poète Refaat Alareer, quinze jeunes écrivent depuis Gaza la résistance et l'espérance. Ils conjurent, de récit en récit, l'occupation, la guerre, le génocide. Traduit par des écrivains de toute la francophonie, ce livre est l'expression collective d'une solidarité au-delà des frontières. Ecrivain, professeur et activiste palestinien de Gaza, Refaat Alareer est né en 1979. Sa passion et sa foi en la littérature ont inspiré toute une génération. Auteur du célèbre poème If I must Die, hymne à l'humanité, il a été assassiné le 6 décembre 2023.