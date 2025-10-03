Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Gaza écrit Gaza

Refaat Alareer, Yara El-Ghadban, Kev Lambert, Léonora Miano, Anaïs Barbeau-Lavalette, Hanan Habashi, Mohammed Suliman, Rawan Yaghi, Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voix d'une jeunesse palestinienne à qui l'on a tout volé sauf l'ardent désir de vivre, Gaza écrit Gaza est un livre-mémoire, un livre-testament. Guidés par le poète Refaat Alareer, quinze jeunes écrivent depuis Gaza la résistance et l'espérance. Ils conjurent, de récit en récit, l'occupation, la guerre, le génocide. Traduit par des écrivains de toute la francophonie, ce livre est l'expression collective d'une solidarité au-delà des frontières. Ecrivain, professeur et activiste palestinien de Gaza, Refaat Alareer est né en 1979. Sa passion et sa foi en la littérature ont inspiré toute une génération. Auteur du célèbre poème If I must Die, hymne à l'humanité, il a été assassiné le 6 décembre 2023.

Par Refaat Alareer, Yara El-Ghadban, Kev Lambert, Léonora Miano, Anaïs Barbeau-Lavalette, Hanan Habashi, Mohammed Suliman, Rawan Yaghi, Collectif
Chez Mémoire d'encrier

|

Auteur

Refaat Alareer, Yara El-Ghadban, Kev Lambert, Léonora Miano, Anaïs Barbeau-Lavalette, Hanan Habashi, Mohammed Suliman, Rawan Yaghi, Collectif

Editeur

Mémoire d'encrier

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Vois Lis, Voix Là : le podcast de ActuaLitté

Retrouver tous les articles sur Gaza écrit Gaza par Refaat Alareer, Yara El-Ghadban, Kev Lambert, Léonora Miano, Anaïs Barbeau-Lavalette, Hanan Habashi, Mohammed Suliman, Rawan Yaghi, Collectif

Commenter ce livre

 

Gaza écrit Gaza

Refaat Alareer, Hanan Habashi, Mohammed Suliman, Rawan Yaghi trad. Kev Lambert, Léonora Miano, Anaïs Barbeau-Lavalette

Paru le 03/10/2025

263 pages

Mémoire d'encrier

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782898720239
9782898720239
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.