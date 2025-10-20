Inscription
L'Alsace, mon beau jardin

Gabriel Braeuner

Au lendemain de Noël 1912, Joseph B. , qui avait enseigné l'histoire et la langue française au Lycée Impérial de Colmar, décide d'écrire ses mémoires qu'il achève un an plus tard. Il a 65 ans, soit l'âge moyen de l'espérance de vie de ses contemporains. Le vieil homme se souvient. De son enfance française, de ses études à l'université de Leipzig avant 1870, de son retour en Alsace devenue allemande, de sa carrière d'enseignant dans sa ville natale. Il a tout le loisir de voyager en Alsace durant cette période dont il est un excellent témoin. Il arpente les paysages urbains des villes comme Strasbourg, Mulhouse, Sélestat et évidemment Colmar. Ce fonctionnaire allemand ne pouvait oublier qu'il avait été français comme sa mère, ce catholique ne pouvait taire l'héritage protestant que lui avait transmis son père, originaire du duché de Bade. Il s'interroge, avec honnêteté et lucidité, sur ses égarements personnels, la complexité de son identité et les contradictions de son cheminement intellectuel et spirituel. Il a tenté de rester fidèle à son double héritage. Difficilement ! Il a connu, en somme, un destin bien alsacien. Ancien archiviste, directeur des affaires culturelles et directeur général adjoint des services de la ville de Colmar, Gabriel Braeuner, originaire de Strasbourg, est aujourd'hui le secrétaire perpétuel de l'Académie d'Alsace et le président d'honneur des Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, ville dont il est citoyen d'honneur.

Par Gabriel Braeuner
Chez ID Edition

|

Auteur

Gabriel Braeuner

Editeur

ID Edition

Genre

Histoire contemporaine

