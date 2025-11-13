Il existe des frontières naturelles et des frontières artificielles, des frontières géographiques et des frontières intérieures, des frontières culturelles et linguistiques, biologiques et métaphysiques. Chacun et chacune naît dans un monde déjà quadrillé de frontières. Lorsqu'elles ont été tracées par les anciennes puissances coloniales, elles apparaissent comme profondément injustes, oppressives, inhumaines. Certaines, pourtant, ont été faites pour protéger la liberté et la démocratie contre la tyrannie et les modèles despotiques de société. Parfois les frontières "produisent" le contraire de ce qu'elles sont censées bloquer. Le rideau de fer, frontière idéologique qui a coupé en deux l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, n'a fait qu'accroître à l'Est la fascination pour "le monde libre" ... Là où naissent les frontières et les châteaux de sable se veut une invitation à la réflexion à partir d'histoires (qui sont autant de fables philosophiques) se déroulant aux abords des frontières. Nous, les êtres humains, passons notre vie à traverser des frontières de toutes sortes, et parfois nous nous y heurtons ou nous en devenons prisonniers. Un jour mur infranchissable, le lendemain porte ouverte aux échanges, les frontières de ce recueil sont autant de récits à explorer.