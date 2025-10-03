Inscription
#Roman francophone

Bibliocrimes - Le livre au coeur de l'enquête

Bail marine Le

ActuaLitté
Et si les livres pouvaient tuer ? Si les bibliothe`ques, les librairies ou encore les cabinets de livres pre ? cieux constituent a` premie`re vue des lieux de savoir sanctuarise ? s, e ? trangers a` la violence, de nombreux textes de litte ? rature policie`re font au contraire le choix d'en exploiter le potentiel mortife`re et menac ? ant. Du fameux livre empoisonne ? du Nom de la rose au faux livre vengeur de Tire ? a` part, du Livre des Neuf Portes imagine ? par Arturo Pe ? rez-Reverte au Songe de Poliphile dans La Re`gle de Quatre, les re ? cits de "bibliocrimes" regorgent d'ouvrages pour lesquels et par lesquels on tue. Le pre ? sent essai se propose pre ? cise ? ment d'explorer les affinite ? s entre le re ? cit d'enque^te et le motif du livre appre ? hende ? dans toute sa mate ? rialite ? , a` travers un corpus d'une douzaine d'oeuvres fe ? de ? re ? es par des dispositifs narratifs et poe ? tiques communs. Au-dela` de la mise en sce`ne de personnages et de lieux pittoresques associe ? s au monde du livre, les "bibliocrimes" engagent, plus profonde ? ment, une re ? flexion d'ordre e ? thique sur les pouvoirs de l'e ? crit et de ses supports mate ? riels.

Par Bail marine Le
Chez La Baconnière

|

Auteur

Bail marine Le

Editeur

La Baconnière

Genre

Littérature française

Bibliocrimes - Le livre au coeur de l'enquête

Bail marine Le

Paru le 03/10/2025

288 pages

La Baconnière

21,00 €

ActuaLitté
9782889601707
© Notice établie par ORB
plus d'informations

