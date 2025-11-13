Les aventures d'Alice au pays des merveilles

Le chef-d'oeuvre de Lewis Carroll revisité avec génie par Júlia Sardà : une rêverie que ce petit bijou, livré dans un écrin ! Par un doux après-midi, la petite Alice se lance à la poursuite d'un lapin blanc. Elle tombe dans un puits interminable et atterrit dans un monde où règnent la fantaisie, le merveilleux, l'extravagance... Qui d'autre que Júlia Sardà pouvait mieux sublimer la fantaisie et la folie douce d'Alice au pays des merveilles et nous plonger dans cet univers décidément décalé et loufoque ? C'est avec beaucoup de joie que Glénat Jeunesse publie l'oeuvre de Lewis Carroll dans cette nouvelle traduction de l'oeuvre complète, 160 ans après sa parution originale. Avec une grande fidélité, le texte français de Jean Pouvelle fait paraître l'oeuvre dans toute son originalité et sa modernité. L'univers visuel singulier de Júlia Sardà nous emporte dès les premières pages, faisant oublier les images de cette oeuvre mille fois traitée. Un ouvrage indispensable pour célébrer la fantaisie et la littérature jeunesse, qui ravira les amateurs de beaux livres comme les néophytes. Traduite en 175 langues, Alice compte parmi les oeuvres les plus lues au monde et son succès commercial ne se dément pas, avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus à ce jour.