#Roman francophone

Ah ! Mauricette...

José Herbert

ActuaLitté
Justin, instituteur à la retraite, consacre désormais son temps à l'écriture d'histoires invraisemblables et délirantes, inspirées par l'observation de ses contemporains. Il s'amuse chaque jour à les raconter à sa voisine Mauricette au travers de la haie de clématites séparant leurs propriétés. Mauricette l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Est-ce l'oeuvre ou l'auteur qui la passionne réellement ? N'a-t-elle pas établi volontairement les règles de ce jeu de séduction pour arriver à ses fins ? Rondouillette, dotée d'un regard pervenche, d'une chevelure rouge garnie de bigoudis, la quinquagénaire semble naïve pour Justin, le fanfaron, qui donne aveuglément libre cours à son plaisir. Ce recueil de nouvelles est construit comme un roman. Chacun des chapitres donne envie de lire le suivant. José Herbert manie l'humour parfois grivois, le cynisme, voire la folie, avec habileté, surtout quand il s'agit d'exposer certains travers de notre société. Les personnages de ses histoires sont foldingues : le flatteur de dindons, l'inventeur de l'eau en poudre, le vieux qui monte un escalier, le vendeur de chaussures à l'unité, le muscleur d'huîtres, etc

Par José Herbert
Chez Decoster

|

Auteur

José Herbert

Editeur

Decoster

Genre

Littérature française

Ah ! Mauricette...

José Herbert

Paru le 11/10/2025

286 pages

Decoster

13,00 €

ActuaLitté
9782384300969
