Ah ! Mauricette...

Justin, instituteur à la retraite, consacre désormais son temps à l'écriture d'histoires invraisemblables et délirantes, inspirées par l'observation de ses contemporains. Il s'amuse chaque jour à les raconter à sa voisine Mauricette au travers de la haie de clématites séparant leurs propriétés. Mauricette l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Est-ce l'oeuvre ou l'auteur qui la passionne réellement ? N'a-t-elle pas établi volontairement les règles de ce jeu de séduction pour arriver à ses fins ? Rondouillette, dotée d'un regard pervenche, d'une chevelure rouge garnie de bigoudis, la quinquagénaire semble naïve pour Justin, le fanfaron, qui donne aveuglément libre cours à son plaisir. Ce recueil de nouvelles est construit comme un roman. Chacun des chapitres donne envie de lire le suivant. José Herbert manie l'humour parfois grivois, le cynisme, voire la folie, avec habileté, surtout quand il s'agit d'exposer certains travers de notre société. Les personnages de ses histoires sont foldingues : le flatteur de dindons, l'inventeur de l'eau en poudre, le vieux qui monte un escalier, le vendeur de chaussures à l'unité, le muscleur d'huîtres, etc