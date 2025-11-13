On a perdu Titeuf !

A la recherche de la mèche blonde la plus célèbre de la bande dessinée ! Titeuf nous accompagne depuis trois décennies, alors quand on perd sa trace entre les pages, on n'a qu'une hâte : retrouver sa mèche blonde. Dans l'agitation de la piscine, des sports d'hiver, de la fête de colo, de la cour de récré bondée ou au square, saurez-vous retrouver la silhouette de Titeuf et celle de ses camarades ? Imaginé par Zep (au scénario) et Buche (au dessin) sur le mode cherche & trouve, ce livre-jeu plein de surprises pour toute la famille vous permettra de plonger dans l'univers de Titeuf et de vous amuser en aiguisant votre sens de l'observation. Avec sa bonne humeur contagieuse, Titeuf nous embarque dans des dédales colorés et rigolos. Un conseil : ouvrez bien l'oeil car il pourrait se cacher là où vous l'attendiez le moins !