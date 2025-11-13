Inscription
#Beaux livres

On a perdu Titeuf !

Zep, Eric Buche

ActuaLitté
A la recherche de la mèche blonde la plus célèbre de la bande dessinée ! Titeuf nous accompagne depuis trois décennies, alors quand on perd sa trace entre les pages, on n'a qu'une hâte : retrouver sa mèche blonde. Dans l'agitation de la piscine, des sports d'hiver, de la fête de colo, de la cour de récré bondée ou au square, saurez-vous retrouver la silhouette de Titeuf et celle de ses camarades ? Imaginé par Zep (au scénario) et Buche (au dessin) sur le mode cherche & trouve, ce livre-jeu plein de surprises pour toute la famille vous permettra de plonger dans l'univers de Titeuf et de vous amuser en aiguisant votre sens de l'observation. Avec sa bonne humeur contagieuse, Titeuf nous embarque dans des dédales colorés et rigolos. Un conseil : ouvrez bien l'oeil car il pourrait se cacher là où vous l'attendiez le moins !

Chez Glénat

Auteur

Editeur

Glénat

Genre

Livres-jeux

Paru le 13/11/2025

42 pages

Glénat

12,00 €

ActuaLitté
9782344068496
