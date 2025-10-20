Inscription
Les charmes discrets de Strasbourg

Catherine Jordy, Christophe Hamm

Après plusieurs collaborations, dont Strasbourg intime, Catherine Jordy et Christophe Hamm entament une nouvelle collection, intitulée "Les charmes discrets de . . ". et débutent avec un livre présentant des intérieurs d'exception à Strasbourg, tant publics que privés, le plus souvent inconnus du public. Pour tous les amoureux du patrimoine, pour ceux qui aiment savoir ce qui a présidé au choix d'une décoration ou à la constitution d'une collection, pour les curieux et les amateurs de beau, ce livre est un cadeau idéal. Quelques-uns des intérieurs sélectionnées pour cet ouvrage : des appartements privés, de collectionneurs ou d'artistes, la Fondation de l'OEuvre Notre-Dame, l'Eglise Orthodoxe de Tous -les-Saints, la Cave Historique des Hospices de Strasbourg, les fresques du XVème siècle de l'Hôtel des Joham de Mundolsheim de la rue des Juifs... et bien d'autres !

Par Catherine Jordy, Christophe Hamm
Chez ID Edition

|

Auteur

Catherine Jordy, Christophe Hamm

Editeur

ID Edition

Genre

Thèmes photo

Les charmes discrets de Strasbourg

Catherine Jordy, Christophe Hamm

Paru le 01/10/2025

160 pages

ID Edition

28,00 €

9782367013374
