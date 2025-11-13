Au-delà des mots, une rencontre picturale et sensorielle avec Charles Baudelaire Illustrateur, peintre et auteur d'une trentaine de bandes dessinées (Le Troisième Oeil, Wika, Requiem, Chroniques de la Lune Noire), Olivier Ledroit revient avec un défi digne de son sens de la démesure, de sa générosité visuelle et de sa passion pour les mondes oniriques, en adaptant le chef-d'oeuvre de Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal. En faisant revivre cette oeuvre, Olivier Ledroit propose un regard singulier sur l'univers du poète, à travers le prisme de son propre univers, si apprécié des amateurs de bande dessinée et des collectionneurs d'art. " Je ne souhaitais pas me contenter d'illustrer les poèmes de Baudelaire, détaille Olivier Ledroit. D'autres l'ont fait avant moi. L'objectif est plutôt de reproduire le bain culturel dans lequel a trempé Baudelaire. Ses visions, ses angoisses, ses inspirations, son monde, son Paris du XIXe siècle ". Connu pour ses incroyables planches épiques autant que pour la délicatesse et la sensualité de ses figures, de ses formes et de ses compositions, retrouvez dans les pages de ce bel ouvrage toute la puissance de son trait. Les femmes splendides côtoient ici les monuments parisiens, les chats, les têtes de mort et les fantasmes tirés de substances psychotropes. Tantôt éclatant de couleurs, tantôt mélancolique ou célébrant les corps féminins, c'est un voyage esthétique inédit au plus près du poète maudit du XIXe siècle que nous propose Olivier Ledroit dans ce superbe ouvrage en grand format à l'italienne.