Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Johann Andreas Silbermann

Albert Théophile Schreiber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un journal de voyage du XVIIIème siècle. Récit enchâssé révélé par Albert Théophile Schreiber. Un texte fascinant mis en lumière : un journal de voyage datant du XVIIIème siècle. Jean-André Silbermann (1712- 1783), artisan bourgeois de Strasbourg y relate ses pérégrinations en Saxe et dans le Brandebourg entre le 21 février et le 21 juin 1741. Acquis par la Säschische Landesbibliothek-Staats und Universitätsbibliothek de Dresde, cet ouvrage a été numérisé, permettant à Albert Schreiber, brillant germaniste, de l'étudier en détail. Le voyage de Silbermann s'inscrit dans une tradition familiale de déplacements entre l'Alsace et la Saxe, avec pour objectif premier de rendre visite à son oncle Gottfried Silbermann (1683-1753). En parallèle, J. B Silbermann cherche à enrichir ses connaissances dans son domaine d'expertise, l'art de la facture d'orgues. Ses notes accompagnées de dessins techniques, témoignent de son regard critique sur le travail des facteurs d'orgues rencontrés. Albert Théophile Schreiber avec expertise et patience, a consacré de nombreuses années à l'analyse de ce document, plongeant le lecteur dans l'univers fascinant d'un voyageur du XVIIIème siècle.

Par Albert Théophile Schreiber
Chez ID Edition

|

Auteur

Albert Théophile Schreiber

Editeur

ID Edition

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Johann Andreas Silbermann par Albert Théophile Schreiber

Commenter ce livre

 

Johann Andreas Silbermann

Albert Théophile Schreiber

Paru le 20/10/2025

264 pages

ID Edition

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367013367
9782367013367
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.