Johann Andreas Silbermann

Un journal de voyage du XVIIIème siècle. Récit enchâssé révélé par Albert Théophile Schreiber. Un texte fascinant mis en lumière : un journal de voyage datant du XVIIIème siècle. Jean-André Silbermann (1712- 1783), artisan bourgeois de Strasbourg y relate ses pérégrinations en Saxe et dans le Brandebourg entre le 21 février et le 21 juin 1741. Acquis par la Säschische Landesbibliothek-Staats und Universitätsbibliothek de Dresde, cet ouvrage a été numérisé, permettant à Albert Schreiber, brillant germaniste, de l'étudier en détail. Le voyage de Silbermann s'inscrit dans une tradition familiale de déplacements entre l'Alsace et la Saxe, avec pour objectif premier de rendre visite à son oncle Gottfried Silbermann (1683-1753). En parallèle, J. B Silbermann cherche à enrichir ses connaissances dans son domaine d'expertise, l'art de la facture d'orgues. Ses notes accompagnées de dessins techniques, témoignent de son regard critique sur le travail des facteurs d'orgues rencontrés. Albert Théophile Schreiber avec expertise et patience, a consacré de nombreuses années à l'analyse de ce document, plongeant le lecteur dans l'univers fascinant d'un voyageur du XVIIIème siècle.