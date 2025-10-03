"Donatien ou les infortunes d'une île" suivi de "L'énigme de la cruauté humaine selon Yann Garvoz" par Roger Toumsoun. Publié en 2011 par Maurice Nadeau sous le titre "Plantation Massa-Lanmaux", ce premier roman de Yann Garvoz nous conte l'histoire romancée d'une révolte d'esclaves noirs dans une île des Antilles, au lendemain de la Révolution française. Ecrit dans le style des écrivains du XVIIIe siècle, notamment du marquis de Sade, ce roman fait entendre, en partition alternée, la voix des esclaves et celle de leurs maîtres aristocrates. Yann Garvoz, né en 1970, agrégé de mathématiques, a effectué son service national à la Guadeloupe et vit actuellement à l'étranger. Il a écrit plusieurs nouvelles qui ont été primées.