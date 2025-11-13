Avec ses illustrations pleines de charme, ce livre nous plonge dans un univers tendre et chaleureux. On y retrouve tout ce qui fait le succès du style "cozy" : boissons chaudes, plaids moelleux, petits animaux, bibliothèques et moments cocooning. Chaque page est une invitation à prendre soin de soi, à s'accorder du temps loin des écrans et à savourer l'instant présent en coloriant des scènes adorables. Offrez-vous une pause créative et relaxante avec Ma petite vie cosy ! - Un papier premium 170 g, épais et résistant, compatible avec les feutres à alcool, les acryliques, les stylos gel... pour colorier en toute sérénité. - Des illustrations originales et authentiques, réalisées par Coco Wyo. - Une image par double page pour protéger vos coloriages et éviter que les couleurs ne traversent le papier. - Une expérience cosy et relaxante, parfaite pour prendre le temps de se poser et de se détendre. Partage tes coloriages avec notre communauté Dessain & Tolra !