#Imaginaire

Et pour quelques démons de plus

Kim Harrison

Toute action a un prix. Rachel Morgan a beau côtoyer de très près les vampires, jusqu'à présent, elle avait toujours réussi à éviter les ennuis. Mais un tueur en série arpente les Hollows, fait des victimes sans vergogne, et déclenche une guerre de gangs chez les Intras. Grâce à un artefact ancien qu'elle possède secrètement, Rachel pourrait mettre un terme aux meurtres... et risquer de causer une bataille sanglante entre toutes les créatures surnaturelles de Cincinnati. Quand le maître vampire Piscary est libéré et que le démon Algaliarept ose se montrer en plein jour, même Rachel Morgan doit renoncer à se cacher... #Sorcière #Vampire #ChasseuseDePrimes #Magie

Par Kim Harrison
Chez MXM Bookmark

Auteur

Kim Harrison

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

Et pour quelques démons de plus

Kim Harrison

Paru le 20/10/2025

688 pages

MXM Bookmark

25,00 €

9791038144569
