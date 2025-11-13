Concours cadre de santé

Devenir cadre de santé c'est accéder à une fonction charnière au sein du système hospitalier où l'organisation des soins la gestion des équipes et l'accompagnement des pratiques professionnelles se rejoignent pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge. Pour franchir cette étape le concours d'entrée en Institut de formation des cadres de santé (IFCS) constitue une étape incontournable. Sélectif et exigeant il requiert une préparation rigoureuse et méthodique. Cet ouvrage est conçu pour accompagner efficacement les candidats qu'ils se destinent à une fonction de cadre de soins ou de cadre formateur. Il prépare aux deux épreuves de sélection : - L'écrit d'admissibilité : comprendre les consignes maîtriser la synthèse et le commentaire de texte s'entraîner avec des mises en situation et une méthode éprouvée. - L'oral d'admission : du CV au projet professionnel tout est détaillé pour valoriser son parcours et convaincre le jury. Tout au long de l'ouvrage des encadrés ' Conseils ' et ' Objectifs ' sont intégrés afin d'offrir des repères clairs et des astuces pratiques. En outre des questions et réponses sont également proposées pour enrichir la culture hospitalière des candidats sur l'organisation du système de santé le rôle du cadre de santé les droits du patient et la sécurité des soins. Clair structuré et directement centré sur les attentes des jurys ce guide s'adresse à l'ensemble des professionnels paramédicaux souhaitant se présenter au concours IFCS. A la fois outil méthodologique et support de réflexion il constitue un allié précieux pour préparer sereinement les épreuves et mettre toutes les chances de réussite de son côté. Les auteurs Christophe Flageul est responsable pédagogique au centre de formation continue de l'AP-HP. David Naudin est adjoint au directeur de l'Institut de formation des cadres de santé de l'AP-HP coordonnateur du pôle de la recherche paramédicale en pédagogie du CFDC Phd en sciences de l'éducation et chercheur associé au laboratoire éducations et pratiques en santé (LEPS ER 3412) à l'université Paris Sorbonne Nord.