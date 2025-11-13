Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Concours cadre de santé

David Naudin, Christophe Flageul

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devenir cadre de santé c'est accéder à une fonction charnière au sein du système hospitalier où l'organisation des soins la gestion des équipes et l'accompagnement des pratiques professionnelles se rejoignent pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge. Pour franchir cette étape le concours d'entrée en Institut de formation des cadres de santé (IFCS) constitue une étape incontournable. Sélectif et exigeant il requiert une préparation rigoureuse et méthodique. Cet ouvrage est conçu pour accompagner efficacement les candidats qu'ils se destinent à une fonction de cadre de soins ou de cadre formateur. Il prépare aux deux épreuves de sélection : - L'écrit d'admissibilité : comprendre les consignes maîtriser la synthèse et le commentaire de texte s'entraîner avec des mises en situation et une méthode éprouvée. - L'oral d'admission : du CV au projet professionnel tout est détaillé pour valoriser son parcours et convaincre le jury. Tout au long de l'ouvrage des encadrés ' Conseils ' et ' Objectifs ' sont intégrés afin d'offrir des repères clairs et des astuces pratiques. En outre des questions et réponses sont également proposées pour enrichir la culture hospitalière des candidats sur l'organisation du système de santé le rôle du cadre de santé les droits du patient et la sécurité des soins. Clair structuré et directement centré sur les attentes des jurys ce guide s'adresse à l'ensemble des professionnels paramédicaux souhaitant se présenter au concours IFCS. A la fois outil méthodologique et support de réflexion il constitue un allié précieux pour préparer sereinement les épreuves et mettre toutes les chances de réussite de son côté. Les auteurs Christophe Flageul est responsable pédagogique au centre de formation continue de l'AP-HP. David Naudin est adjoint au directeur de l'Institut de formation des cadres de santé de l'AP-HP coordonnateur du pôle de la recherche paramédicale en pédagogie du CFDC Phd en sciences de l'éducation et chercheur associé au laboratoire éducations et pratiques en santé (LEPS ER 3412) à l'université Paris Sorbonne Nord.

Par David Naudin, Christophe Flageul
Chez Elsevier Masson

|

Auteur

David Naudin, Christophe Flageul

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Professions médico-sociales

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Concours cadre de santé par David Naudin, Christophe Flageul

Commenter ce livre

 

Concours cadre de santé

David Naudin, Christophe Flageul

Paru le 02/01/2026

232 pages

Elsevier Masson

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782294789397
9782294789397
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.