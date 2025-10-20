Introduction à l'humanisme juridique

Dans l'Europe de la Renaissance, les humanistes ont investi le domaine du droit, notamment les textes romains compilés sous Justinien, et les juristes ont intégré à leur savoir le renouveau encyclopédique des lettres. Ce mouvement convergent a donné lieu à un phénomène culturel multiforme, l'humanisme juridique, qui a transformé tant la science du droit moderne que la connaissance de l'Antiquité. Les noms de Lorenzo Valla, Guillaume Budé, André Alciat, Jacques Cujas, Jean Bodin ou encore Johannes Althusius illustrent l'apport de ce courant intellectuel ; d'autres, comme Pétrarque, Erasme, Thomas More, Luther, Calvin, Machiavel ou Montaigne, y sont pour partie associés. Les contributions ici présentes entendent offrir à un large public une synthèse méthodique pour s'initier aux rapports entre droit et humanisme à travers les figures et les oeuvres de ce mouvement, en questionnant ses enjeux grâce à l'ensemble des savoirs et des formes d'expression mobilisés, ainsi que sa réception jusqu'à nos jours.