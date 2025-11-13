. Grande " conquête " du XXe siècle, l'espace extra-atmosphérique est aujourd'hui occupé par des constellations toujours plus denses de satellites, lancés par des Etats et quelques entrepreneurs très actifs. Pourtant, son utilisation reste très inégale et fragmentée. En revenant sur l'histoire et la diversité des missions spatiales publiques et privées, en analysant les politiques nationales et les évolutions technologiques, ce numéro brosse le portrait de cette nouvelle province de l'humanité, confrontée à de nombreux dés pour préserver ses usages futurs. DES SATELLITES EN MISSION La Terre observée à toutes les échelles Les satellites, relais des télécommunications Des satellites pour guider, localiser et synchroniser Etudier et préserver l'environnement spatial A la découverte de l'univers et de la vie POLITIQUES SPATIALES La Lune, une destination particulière La coopération scientique, un atout essentiel Un club spatial encore très fermé Diversité des approches L'Inde, une puissance spatiale originale La diversité des agences spatiales Kourou, port européen NOUVEAUX DEFIS De nouveaux acteurs privés Petits lanceurs et petits satellites La nouvelle donne de l'IA et de la robotique La projection des rivalités terrestres Chine-Etats-Unis Les satellites, multiplicateurs de forces Le cadre juridique général des activités spatiales Une guerre spatiale ? EXTENSION DE L'OKOUMENE Des imaginaires spatiaux Les femmes dans l'espace Séjourner en orbite Le retour sur la Lune