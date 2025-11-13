Le Livre oublié

Entre les pages d'un mystérieux manuscrit et les ruelles de Tokyo, Flo se lance dans une quête littéraire et personnelle qui pourrait bien changer sa vie. A Tokyo, Flo sent qu'elle est dans une impasse. Elle vit les derniers soubresauts d'une relation amoureuse et son travail de traductrice littéraire est au point mort. Jusqu'au jour où elle trouve un mystérieux manuscrit oublié par un passager dans le métro. Dès les premières pages, Flo est captivée par l'histoire de Kyo, un jeune homme rêveur contraint de déménager chez son irascible grand-mère qui tient un café dans la province japonaise. Hantés par une tragédie familiale, ces deux êtres sont incapables de s'ouvrir l'un à l'autre. Alors que Flo se passionne pour la relation complexe de cette grand-mère et de son petit-fils, elle suit les indices égrainés dans le roman pour découvrir qui se cache derrière le mystérieux auteur. Chemin faisant, en s'aventurant hors des pages du livre, elle pourrait bien ouvrir la voie vers son propre bonheur...