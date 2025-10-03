Inscription
Voyage interrompu

Anthony Viaux

"? Nous avons créé de toutes pièces un système pervers, dans lequel les habitants de Santorin sont dépendants du tourisme pour vivre. Et les touristes français sont dépendants de ­Santorin pour s'évader. En tout cas, c'est ce que leur cerveau a déduit des affiches de métro ou des publicités ciblées par l'algorithme de leur réseau social préféré. ? " Le dernier vol d'Anthony Viaux, pilote de ligne, est pour lui l'occasion de faire face au paradoxe qui suit sa prise de conscience écologique ? : comment continuer à exercer son rêve d'enfant quand on sait l'impact d'un seul vol sur l'environnement ?? Survolant les Alpes, la Grèce ou encore Santorin, il retrace son parcours, nous raconte les coulisses de ce métier mystérieux, les avantages qu'il en retire, pour arriver finalement à cette conclusion inéluctable ? : continuer tout cela, en faisant fi des conséquences sur l'environnement, lui est impossible. Si l'aviation est un bienfait pour l'humanité, elle est aussi l'un de ses poisons, et cela appelle régulation. C'est une histoire de vie peu commune qui est ici contée, dans une réflexion actuelle, riche et nourrie des enjeux qui traversent nos sociétés. Anthony Viaux a exercé comme pilote de ligne pendant plus de vingt ans. Les droits d'auteurs de cet ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières

Par Anthony Viaux
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Anthony Viaux

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

Voyage interrompu

Anthony Viaux

Paru le 03/10/2025

216 pages

Editions de l’Aube

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782815969246
