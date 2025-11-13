Inscription
#Essais

Bien chez soi

Marie-Pierre Dillenseger

ActuaLitté
Et si nous faisions de notre habitation un pilier de notre harmonie personnelle autant qu'une source d'énergie ? En prenant soin de votre intérieur, en créant un univers qui vous soit propice, vous pouvez non seulement vous sentir en paix, mais trouver de la force et du courage, et même une énergie de guérison puissante. Mais comment faire, pour que son chez soi deviennent un allié puissant ? Comment faire pour qu'en rentrant chez vous, vous vous ressourciez en profondeur ? C'est ce que vous explique dans ce véritable guide pratique Marie-Pierre Dillenseger. Découvrez vous aussi comment des petits changements tout simple peuvent avoir de grandes répercussions sur votre vie. Egalement chez Pocket : Le Feu intérieur .

Par Marie-Pierre Dillenseger
Chez Pocket

|

Auteur

Marie-Pierre Dillenseger

Editeur

Pocket

Genre

Feng-shui

Bien chez soi

Marie-Pierre Dillenseger

Paru le 13/11/2025

240 pages

Pocket

8,70 €

ActuaLitté
9782266353366
