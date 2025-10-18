Une étonnante série de photographies anciennes de couples masculins romantiques, provenant de la collection Nini-Treadwell. Ces images intimes nous font entrevoir des histoires secrètes d'amour et de résilience. Autrefois cachées, ces photographies témoignent aujourd'hui de la force d'endurance de l'affection que se portent deux êtres. Loving. A Photographic History of Men in Love est paru en 2020, en plein pic de la pandémie. Le livre était néanmoins disponible en cinq langues, et la première édition a été épuisée en six semaines aux Etats-Unis. La réaction du public a été si enthousiaste que l'album est toujours, cinq ans et quelques réimpressions plus tard, un best-seller. Pour le réaliser les, auteurs ont choisi 320 photographies parmi les quelque 2 000 en leur possession ; aujourd'hui, plus d'un quart de siècle après l'achat de la toute première pièce de leur collection, celle-ci en compte plus de 4 000. Il semblait dès lors logique- et même nécessaire - de publier un second volume comprenant une sélection opérée parmi ces nouvelles acquisitions. Loving II. More Photographic History of Men in Love 1850s-1950s propose donc une autre étonnante série de photographies vernaculaires de couples masculins romantiques, dont la force émotionnelle ne le cède en rien à celle du premier. Ce second tome prolonge le récit de la joie inaltérée - à laquelle chacun de nous aspire et que chacun reconnaîtra - que procure l'état amoureux. Comme pour le premier volume, ces images et ce qu'elles expriment, soit directement dans l'étreinte, soit plus subtilement dans un contact furtif, émeuvent - et même changent - ceux qui se trouvent face à elle. En vérité, quiconque a déjà aimé s'identifiera à l'exaltation - et à la sérénité - que ces couples partagent. Les critères de collecte n'ont pas changé : depuis les premières années de la photographie jusqu'aux années 1950, les archives Nini-Treadwell comprennent des daguerréotypes, des tirages argentiques à la gélatine, des plaques d'étain, des ambrotypes, des instantanés, et bien d'autres choses encore - le résumé de tout un siècle de techniques photographiques. Les sujets viennent de tous les milieux : soldats, fermiers, étudiants, jeunes et vieux, pauvres et riches, ce sont des couples d'hommes amoureux du monde entier, chaque photo étant l'histoire de deux êtres, saisie dans l'instant. - L'ouvrage est la suite, très attendue, de Loving. A Photographic History of Men in Love, 1850 - 1950, qui fut salué par la critique. - Importance historique : le livre documente au passage un siècle d'évolution des techniques photographiques, depuis les daguerréotypes jusqu'aux instantanés, et offre une perspective historique unique sur l'histoire des personnes LGBTQ+. - Représentation diversifiée : le livre contient des photographies de couples de tous milieux, soulignant ainsi l'universalité de l'amour par-delà les contextes sociaux et économiques. - Dimension émotionnelle : le livre suscite des émotions puissantes en montrant la joie, la tendresse et l'intimité partagées par ces couples.