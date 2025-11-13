Ailleurs, chez moi

Douglas Kennedy poursuit son exploration d'une Amérique plus désunie que jamais avec une oeuvre hybride, entre autobiographie, récit de voyage et analyse politico-historique. Lors d'un festival en France, alors qu'il déjeune avec la petite bourgeoisie locale, Douglas Kennedy est apostrophé par une des convives qui lui déclare qu'elle le trouve " plutôt raffiné pour un Américain ". Et ce qui n'était vraisemblablement au départ qu'une flatterie particulièrement maladroite va virer au pugilat verbal. Habituellement peu coutumier des emportements, Douglas s'interroge : pourquoi cette phrase l'a-t-elle autant piqué au vif ? Lui qui a deux passeports, qui vit la plupart du temps en Europe depuis des décennies, qui apprécie par-dessus tout le cosmopolitisme et les influences diverses, lui qui a rarement brandi la bannière étoilée, pourquoi s'est-il senti attaqué dans son identité d'Américain ? Serait-il plus américain qu'il ne le pensait ? Etre américain, c'est quoi ? Le début d'une quête palpitante : convoquant tour à tour ses souvenirs d'enfance dans une Amérique d'après-guerre en pleine mutation, ses récits de voyage dans les coins les plus reculés des Etats-Unis, des références aux grands épisodes de l'Histoire américaines, il nous entraîne avec souffle et humour à la poursuite du grand mystère de l'âme américaine...