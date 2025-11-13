Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Ailleurs, chez moi

Douglas Kennedy, Chloé Royer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Douglas Kennedy poursuit son exploration d'une Amérique plus désunie que jamais avec une oeuvre hybride, entre autobiographie, récit de voyage et analyse politico-historique. Lors d'un festival en France, alors qu'il déjeune avec la petite bourgeoisie locale, Douglas Kennedy est apostrophé par une des convives qui lui déclare qu'elle le trouve " plutôt raffiné pour un Américain ". Et ce qui n'était vraisemblablement au départ qu'une flatterie particulièrement maladroite va virer au pugilat verbal. Habituellement peu coutumier des emportements, Douglas s'interroge : pourquoi cette phrase l'a-t-elle autant piqué au vif ? Lui qui a deux passeports, qui vit la plupart du temps en Europe depuis des décennies, qui apprécie par-dessus tout le cosmopolitisme et les influences diverses, lui qui a rarement brandi la bannière étoilée, pourquoi s'est-il senti attaqué dans son identité d'Américain ? Serait-il plus américain qu'il ne le pensait ? Etre américain, c'est quoi ? Le début d'une quête palpitante : convoquant tour à tour ses souvenirs d'enfance dans une Amérique d'après-guerre en pleine mutation, ses récits de voyage dans les coins les plus reculés des Etats-Unis, des références aux grands épisodes de l'Histoire américaines, il nous entraîne avec souffle et humour à la poursuite du grand mystère de l'âme américaine...

Par Douglas Kennedy, Chloé Royer
Chez Pocket

|

Auteur

Douglas Kennedy, Chloé Royer

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ailleurs, chez moi par Douglas Kennedy, Chloé Royer

Commenter ce livre

 

Ailleurs, chez moi

Douglas Kennedy trad. Chloé Royer

Paru le 13/11/2025

312 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266351560
9782266351560
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.