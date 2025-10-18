Inscription
Keep the darkness away

Lily Lefébure

Il suffit parfois d'un simple grain de sable pour enrayer la machine. La fiction va alors rattraper la réalité de cette auteure à succès, quand un monstre de cruauté, de ceux qu'elle dépeint dans ses romans, va assassiner sauvagement sa soeur. La culpabilité et le besoin de vérité vont la plonger dans un de ses thrillers haletants. Pour échapper aux méandres les plus sombres de ce monde, elle peut compter sur cet inconnu, #R. SilverW31. Charmant et mystérieux, il va représenter une lueur au milieu des ténèbres. Un lien, aussi étrange qu'intense, va naître entre eux. Sans compter ses rêves ésotériques, peuplés de loups et de pleine lune, qui se mêlent à ses cauchemars. Attention, les psychopathes se fondent dans la population, attendant l'opportunité parfaite pour mettre leur plan à exécution. Keep the darkness away est un roman indépendant dans l'univers des Devil's Lycans.

Par Lily Lefébure
Chez Juno publishing

Auteur

Lily Lefébure

Editeur

Juno publishing

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Keep the darkness away

Lily Lefébure

Paru le 18/10/2025

378 pages

Juno publishing

22,50 €

9791070112052
