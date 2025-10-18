Il suffit parfois d'un simple grain de sable pour enrayer la machine. La fiction va alors rattraper la réalité de cette auteure à succès, quand un monstre de cruauté, de ceux qu'elle dépeint dans ses romans, va assassiner sauvagement sa soeur. La culpabilité et le besoin de vérité vont la plonger dans un de ses thrillers haletants. Pour échapper aux méandres les plus sombres de ce monde, elle peut compter sur cet inconnu, #R. SilverW31. Charmant et mystérieux, il va représenter une lueur au milieu des ténèbres. Un lien, aussi étrange qu'intense, va naître entre eux. Sans compter ses rêves ésotériques, peuplés de loups et de pleine lune, qui se mêlent à ses cauchemars. Attention, les psychopathes se fondent dans la population, attendant l'opportunité parfaite pour mettre leur plan à exécution. Keep the darkness away est un roman indépendant dans l'univers des Devil's Lycans.