Catfish my Teach

Il arrive que les meilleures vengeances échappent à tout contrôle. En dernière année de fac, Esther doit affronter un directeur de mémoire aussi charmant qu'insupportable. Pensant avoir touché le fond avec cet abruti de première, elle découvre en prime qu'Ethan fréquente des sites de rencontres. Le problème ? Ethan, c'est son mec, et ce, depuis le lycée. Rattrapée par ses angoisses, elle peut toutefois compter sur le soutien de sa meilleure amie, Jill... et sur son imagination débordante. D'ailleurs, quoi de mieux que de se créer une fausse identité sur internet pour prendre Ethan à son propre jeu ? La vengeance de rêve, sans l'ombre d'un doute... Seulement, même les plans les plus infaillibles ont des failles béantes dans lesquelles le hasard s'engouffre. Et il suffit d'un message, d'une référence, pour qu'Esther se retrouve à discuter avec l'homme qu'elle hait le plus au monde. Il ne sait pas qui elle est. Elle sait parfaitement à qui elle parle et n'est pas sûre de vouloir cesser de le faire. Tous deux ont des fantômes à chasser à travers un écran de fumée. Tous deux vont se laisser prendre au jeu des rencontres virtuelles.