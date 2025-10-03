Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Yano, une vie ordinaire - Tome 1

Tamura Yui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Yoshida, déléguée de classe, est une personne d'un tempérament anxieux. Son nouveau sujet d'inquiétude est Yano, un des élèves de sa classe qui arrive tous les jours en cours couvert de blessures sérieuses. Elle décide alors un soir de le suivre pour connaître la terrible raison de ces blessures et découvre que Yano est peut-être simplement extrêmement maladroit. Se rendant compte qu'il est suivi, Yano aperçoit Yoshida et la remercie de s'inquiéter pour lui. Troublée par ces mots, Yoshida s'attache à lui et décide de prendre soin de lui.

Par Tamura Yui
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Tamura Yui

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Yano, une vie ordinaire - Tome 1 par Tamura Yui

Commenter ce livre

 

Yano, une vie ordinaire - Tome 1

Tamura Yui

Paru le 03/10/2025

192 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808702034
9782808702034
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.