Yano, une vie ordinaire - Tome 1

Yoshida, déléguée de classe, est une personne d'un tempérament anxieux. Son nouveau sujet d'inquiétude est Yano, un des élèves de sa classe qui arrive tous les jours en cours couvert de blessures sérieuses. Elle décide alors un soir de le suivre pour connaître la terrible raison de ces blessures et découvre que Yano est peut-être simplement extrêmement maladroit. Se rendant compte qu'il est suivi, Yano aperçoit Yoshida et la remercie de s'inquiéter pour lui. Troublée par ces mots, Yoshida s'attache à lui et décide de prendre soin de lui.