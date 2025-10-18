Inscription
#Roman francophone

Après la pluie

Emmie Jean

ActuaLitté
Se retrouver chargé de famille n'était pas dans les plans de Martin. Ni déménager dans une minuscule ville des Alpes-de-Haute-Provence. Mais puisque le devoir familial l'appelle et que ses neveux ont besoin de lui, le jeune mannequin est prêt à changer de vie, même si sa carrière comme sa vie privée s'en retrouvent bouleversées. Faire son coming-out n'était pas dans les plans de Johan. Ni envisager une relation dans une ville où tout le monde le connaît. Mais lorsqu'un nouveau venu à Forsallier a besoin d'un entrepreneur pour rénover sa maison, il ne peut s'empêcher de remarquer le charme de ce dernier ni qu'il est en train de se noyer sous les responsabilités. Martin et Johan ne le savent pas encore, mais de l'adversité et la nécessité peuvent naitre la confiance et la solidarité. Ainsi que l'amour, peut-être ?

Par Emmie Jean
Chez Juno publishing

Auteur

Emmie Jean

Editeur

Juno publishing

Genre

Romance et érotique LGBT

Après la pluie

Emmie Jean

Paru le 18/10/2025

364 pages

Juno publishing

22,00 €

9791070111840
