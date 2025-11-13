Inscription
#Essais

Nicolas II et Raspoutine

Alexandre Jevakhoff

ActuaLitté
L'histoire inédite d'une relation "toxique" qui a forgé la Russie contemporaine. En dehors de leur âge, tout les sépare. L'un règne en autocrate sur plus de 130 millions de sujets, à la tête d'un empire s'étendant de l'Europe à l'Extrême-Orient. L'autre est un moujik sibérien et analphabète, qui n'aurait jamais dû quitter son village natal. Pourtant, ces deux personnages vont se rencontrer à Saint-Pétersbourg et tisser un lien qui changera le cours de leurs vies personnelles mais aussi l'avenir de l'Empire russe et partant de l'Occident. Si les livres sur Nicolas II d'une part ou sur Raspoutine de l'autre abondent, aucun ne s'est intéressé à cette extraordinaire histoire que représente leur rencontre, inimaginable ailleurs qu'en Russie, dans un univers pénétré par une religiosité aussi sincère que complexe. Dans la décennie (1905/1916) de leur vie " commune ", la relation entre le tsar et le starets s'étend du terrain personnel à la scène politique. Jeux de pouvoir et d'intérêts, vie privée et publique, rapports entre l'Eglise et l'Etat : autant d'enjeux qui caractérisent alors cette relation entre l'empereur et un homme qui, sans le moindre titre officiel, se retrouve au sommet du pouvoir. Alexandre Jevakhoff, mobilisant des sources inédites, nous plonge au coeur d'une relation hors-norme, retraçant avec brio l'histoire de Nicolas II et Raspoutine - dont les méandres et les dynamiques donnent à saisir, en creux, un pan entier de la grande histoire russe.

Par Alexandre Jevakhoff
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Alexandre Jevakhoff

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Russie

Nicolas II et Raspoutine

Alexandre Jevakhoff

Paru le 13/11/2025

400 pages

Librairie Académique Perrin

25,00 €

ActuaLitté
9782262096229
