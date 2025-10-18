Inscription
#Roman francophone

Cooper

Billy Nox

ActuaLitté
Jamais le bon moment. Jamais la bonne occasion. Et surtout, jamais libre d'être lui-même. Depuis des années, Cooper vit dans l'ombre, dissimulant un secret derrière des silences et des esquives. Mais, avec le départ imminent de son petit frère, il commence à penser que, peut-être, cette fois, l'univers lui laisse une chance. Une chance qui a le visage - et le corps - de Julian St Clair. Julian est tout ce dont un homme enfermé dans le placard peut désirer : sublime, sulfureux, et célèbre mannequin pour sous-vêtements. Il est la paire de fesses sur laquelle le monde entier a un jour fantasmé. Mais, derrière les projecteurs et les paillettes, Julian porte lui aussi ses blessures. Après un évènement qui l'a profondément marqué, il fuit la lumière pour se réfugier à Oak Creek, loin du tumulte, espérant s'y faire oublier. Quand les deux mondes de Cooper et Julian entrent en collision, l'alchimie est instantanée... et explosive. Mais entre secrets, menaces et chaleur écrasante du Texas, les deux hommes sauront-ils baisser la garde ? Ou le véritable danger viendra-t-il d'autre chose que d'eux-mêmes ?

Par Billy Nox
Chez Juno publishing

|

Auteur

Billy Nox

Editeur

Juno publishing

Genre

Romance et érotique LGBT

Cooper

Billy Nox

Paru le 18/10/2025

400 pages

Juno publishing

23,00 €

ActuaLitté
9791070111826
© Notice établie par ORB
