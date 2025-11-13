Dictionnaire amoureux du thé

Avec ce Dictionnaire amoureux, le thé s'échappe des théières et fait parler brumes et vapeurs mais aussi cuisiniers, parfumeurs, céramistes et artistes. Un dictionnaire de marcheur et de rêveur, d'expert et de passionnée. Un livre de chevet et de randonnée, inclassable et libre, comme le thé. Du Pérou aux Açores, du Japon aux régions les plus reculées de Chine, en passant par le Malawi ou le Népal, les auteurs suivent la route du thé. Du chaï indien épicé aux crus les plus rares, ils arpentent continents et saisons, font parler joyeusement paysages, pratiques et procédés. Ode à la découverte et au partage, éloge de la noble amertume et de la curiosité, ce livre explore la richesse du camellia sinensis. Avec ce dictionnaire, le thé s'échappe des théières et fait parler brumes et vapeurs mais aussi cuisiniers, parfumeurs, céramistes et artistes. De l'exaltation de la beauté à la description minutieuse et inspirée, à chacun sa traversée ! Le vert jaillissant du thé matcha, les notes de sous-bois des thés sombres, la récréation d'un thé au lait, la rareté d'un Long Jing ou celle, confidentielle, d'un thé oxydé dans des goyaves évidées, le thé brûlant, le thé glacé : préparez vos sens à la diversité... Boisson de la dégustation, de l'émotion, de l'intimité ou de la sociabilité, elle se double d'une rêverie qui touche jusqu'à ses objets. Discrète, elle a tant à conter. Le thé convoque le corps, le coeur et l'esprit. Avec ou sans madeleine.