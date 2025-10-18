Feux de forêts

Préface de Victoire de Changy Le monde est en feu. L'époque est marquée par les incendies de forêts, réels ou symboliques. Ils sont amplifiés par l'activité humaine et nous nous sentons démunis pour contenir leurs ravages. Il est temps de se rappeler notre pouvoir primaire : celui de se réunir autour du brasier, justement, pour raconter. Transmettre nos récits de vie remplis de résilience, mais aussi de résistance, pour que perdure l'espoir. Chaque saison accélère cette question : comment nous positionnons-nous ? Cela passe par la question de la parentalité et de la non-parentalité. De toutes les familles et communautés qui se créent. On peut constituer de nouveaux paysages : en choisissant consciemment ou non d'avoir des enfants. En adoptant une réflexion profonde sur l'intime et l'autre, sur le lien à soi, au monde. Sur ce que signifie laisser cette terre et cette société future aux enfants d'aujourd'hui et de demain. Il est temps de tracer nos lignes coupe-feu. Cela commence par 36 textes inclusifs et engagés.