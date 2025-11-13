Le mystère Lindbergh

De Charles Lindbergh (1902-1974), on connaît l'exploit aérien, les trente-trois heures d'audace qui lui ont permis de relier New York à Paris, en 1927, aux commandes d'un engin improbable. Eventuellement le destin funeste de son fils retrouvé mort quelques jours seulement après son kidnapping. Beaucoup moins, en revanche, ses choix politiques hasardeux et ses partis pris indéfendables, ses innombrables femmes illégitimes et ses enfants adultérins. Dans son enquête au long cours, Benoît Heimermann révèle que cette métamorphose s'est pour une bonne part opérée en France, sur les côtes du Trégor breton, où le vainqueur de l'Atlantique posséda un temps une île et où il fréquenta assidûment Alexis Carrel, certes chirurgien d'exception, mais aussi promoteur convaincu des théories eugénistes. Faisant preuve d'une perspicacité servie par une grande érudition, Heimermann perce, par survols concentriques, l'énigme Lindbergh. Implacable. François-Guillaume Lorrain, Le Point.