#Beaux livres

Les universels du Louvre

Souleymane Bachir Diagne, Laurence Des Cars

ActuaLitté
Dans cet essai, Souleymane Bachir Diagne étudie le musée du point de vue qui est le sien : celui du philosophe. Il relie deux aspects fondamentaux de son travail, la théorie de l'universel et la pensée sur l'art, pour proposer une nouvelle façon de concevoir cette institution centrale de notre civilisation. Il met ainsi en évidence la vocation humaine du musée. Il n'était pas de meilleur site pour une telle recherche que le musée du Louvre : ouvert en 1793 comme Muséum central des arts, il entend réunir les chefs-d'oeuvre de l'humanité pour l'instruction et la contemplation de chaque visiteur. Et qui mieux qu'un philosophe de trois continents, qui vit et pense entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, dont les travaux portent principalement sur la mutualité des cultures, pour penser le sens que le mot " universel " prend au Louvre ? Depuis 2000, les chefs-d'oeuvre des arts d'Afrique, d'Océanie et des Amériques sont présentés au pavillon des Sessions, renommé "Galerie des cinq continents" en novembre 2025. Pour la première fois, ces oeuvres venues d'ailleurs sont exposées avec celles du musée du Louvre, ensemble. D'où les questions qu'aborde Souleymane Bachir Diagne : comment les objets venus d'ailleurs ont-ils pris racine au Louvre, comment y ont-ils acquis des significations nouvelles et comment peuvent-ils, placés côte à côte, mettre en dialogue le monde ? Professeur à l'Université Columbia de New York, Souleymane Bachir Diagne est l'auteur, chez Albin Michel, de En quête d'Afriques avec Jean-Loup Amselle (2018), de Langue à langue (2022) et de Universaliser (2024).

Par Souleymane Bachir Diagne, Laurence Des Cars
Chez Albin Michel

|

Auteur

Souleymane Bachir Diagne, Laurence Des Cars

Editeur

Albin Michel

Genre

Musées français

Retrouver tous les articles sur Les universels du Louvre par Souleymane Bachir Diagne, Laurence Des Cars

Commenter ce livre

 

Les universels du Louvre

Souleymane Bachir Diagne

Paru le 13/11/2025

240 pages

Albin Michel

22,90 €

ActuaLitté
9782226505774
© Notice établie par ORB
