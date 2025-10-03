Inscription
#Imaginaire

The Husky and His White Cat Shizun T2 - Relié (Édition Collector)

Bao Bu Chi Rou Rou, Suto St, Saux soline Le

ActuaLitté
LE ROMAN DANMEI NEW YORK TIMES BESTSELLER ENFIN EN FRANCE Cela fait déjà un certain temps que Mo Ran a ressuscité, et son passé lui semble de plus en plus distant. Il ne reconnaît plus l'homme qu'il était autrefois, ni celui qu'était son shizun. Dans sa vie précédente, Mo Ran, Empereur du monde de la cultivation, haïssait Chu Wanning de tout son être. Pourtant, dans cette nouvelle vie, Chu Wanning s'est déjà sacrifié à plusieurs reprises, se blessant gravement pour protéger son disciple. Mais alors que le jour de la plus grande trahison de Chu Wanning approche, Mo Ran s'accroche à sa haine et à ses espoirs : il doit empêcher le passé de se répéter. Cependant, d'étranges événements s'enchaînent, et Mo Ran se retrouve à faire équipe avec Chu Wanning pour traquer un ennemi mystérieux, un cruel joueur de go Zhenlongâ¦

Par Bao Bu Chi Rou Rou, Suto St, Saux soline Le
Chez Komogi

|

Auteur

Bao Bu Chi Rou Rou, Suto St, Saux soline Le

Editeur

Komogi

Genre

Fantasy

The Husky and His White Cat Shizun T2 - Relié (Édition Collector)

Bao Bu Chi Rou Rou, Suto St trad. Saux soline Le

Paru le 03/10/2025

542 pages

Komogi

29,95 €

ActuaLitté
9782494300255
