The Husky and His White Cat Shizun T2 - Broché

LE ROMAN DANMEI NEW YORK TIMES BESTSELLER ENFIN EN FRANCE Cela fait déjà un certain temps que Mo Ran a ressuscité, et son passé lui semble de plus en plus distant. Il ne reconnaît plus l'homme qu'il était autrefois, ni celui qu'était son shizun. Dans sa vie précédente, Mo Ran, Empereur du monde de la cultivation, haïssait Chu Wanning de tout son être. Pourtant, dans cette nouvelle vie, Chu Wanning s'est déjà sacrifié à plusieurs reprises, se blessant gravement pour protéger son disciple. Mais alors que le jour de la plus grande trahison de Chu Wanning approche, Mo Ran s'accroche à sa haine et à ses espoirs : il doit empêcher le passé de se répéter. Cependant, d'étranges événements s'enchaînent, et Mo Ran se retrouve à faire équipe avec Chu Wanning pour traquer un ennemi mystérieux, un cruel joueur de go Zhenlongâ¦