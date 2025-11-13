Inscription
#Album jeunesse

La petite fille aux allumettes

Hans Christian Andersen, Benjamin Lacombe

C'est le tout dernier soir de l'année, celui du Nouvel An. Une petite fille arpente les rues, tête nue, pieds nus. Personne na voulu acheter ses allumettes. Pour se réchauffer, elle les craque une une, et chaque flamme lui procure une vision de bonheur : un festin sublime, un sapin de Noël richement décoré, des bougies qui se transforment en toiles... jusqu'au doux visage de sa grand-mère qui n'est plus. Avec l'extrême délicatesse et la poésie de ses illustrations, Benjamin Lacombe nous raconte l'histoire bouleversante de la petite fille aux allumettes.

Par Hans Christian Andersen, Benjamin Lacombe
Chez Albin Michel

|

Auteur

Hans Christian Andersen, Benjamin Lacombe

Editeur

Albin Michel

Genre

Andersen

La petite fille aux allumettes

Hans Christian Andersen, Benjamin Lacombe

Paru le 19/11/2025

64 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226499790
