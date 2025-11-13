C'est le tout dernier soir de l'année, celui du Nouvel An. Une petite fille arpente les rues, tête nue, pieds nus. Personne na voulu acheter ses allumettes. Pour se réchauffer, elle les craque une une, et chaque flamme lui procure une vision de bonheur : un festin sublime, un sapin de Noël richement décoré, des bougies qui se transforment en toiles... jusqu'au doux visage de sa grand-mère qui n'est plus. Avec l'extrême délicatesse et la poésie de ses illustrations, Benjamin Lacombe nous raconte l'histoire bouleversante de la petite fille aux allumettes.