"Naît en moi le projet d'écrire sur le skate, naît le désir de retourner les peurs superposées, la violence d'un ancien amoureux qui a teinté toutes mes relations subséquentes, qui a étendu son terrain de jeu tentaculaire jusqu'aux confins de mes luttes intimes. Alors Oui, pour ce que ça représente à l'intérieur et à l'extérieur de moi : Renversons le straight park". Pour combattre l'anxiété, Gabriel passe ses journées dans les skateparks, ces arènes hétéronormées où il apprivoise l'autre en le photographiant, puis consacre ses nuits à toutes sortes d'excès. Mais la rencontre d'un skater au nom familier brise le rythme de cet été caniculaire montréalais et l'entraîne dans un récit rocambolesque qui le force à revisiter les terreurs du passé : les hommes, les normes de genre, les traumas familiaux et la violence conjugale. Dans une écriture explosive ponctuée d'images intimes, l'auteur examine les tensions qui se nouent en soi quand tout s'oppose - le jour et la nuit, les straights et les queers, la sobriété et l'ivresse, l'autocompassion et l'autodestruction, l'amour et la domination - pour tenter de se réparer des relations toxiques et atteindre une sorte de ravissement.