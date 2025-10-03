Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le Straight Park

Gabriel Cholette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Naît en moi le projet d'écrire sur le skate, naît le désir de retourner les peurs superposées, la violence d'un ancien amoureux qui a teinté toutes mes relations subséquentes, qui a étendu son terrain de jeu tentaculaire jusqu'aux confins de mes luttes intimes. Alors Oui, pour ce que ça représente à l'intérieur et à l'extérieur de moi : Renversons le straight park". Pour combattre l'anxiété, Gabriel passe ses journées dans les skateparks, ces arènes hétéronormées où il apprivoise l'autre en le photographiant, puis consacre ses nuits à toutes sortes d'excès. Mais la rencontre d'un skater au nom familier brise le rythme de cet été caniculaire montréalais et l'entraîne dans un récit rocambolesque qui le force à revisiter les terreurs du passé : les hommes, les normes de genre, les traumas familiaux et la violence conjugale. Dans une écriture explosive ponctuée d'images intimes, l'auteur examine les tensions qui se nouent en soi quand tout s'oppose - le jour et la nuit, les straights et les queers, la sobriété et l'ivresse, l'autocompassion et l'autodestruction, l'amour et la domination - pour tenter de se réparer des relations toxiques et atteindre une sorte de ravissement.

Par Gabriel Cholette
Chez Le Gospel

|

Auteur

Gabriel Cholette

Editeur

Le Gospel

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Straight Park par Gabriel Cholette

Commenter ce livre

 

Le Straight Park

Gabriel Cholette

Paru le 03/10/2025

120 pages

Le Gospel

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494054172
9782494054172
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.