Ancien député Les Républicains d'Eure-et-Loir et président du groupe LR à l'Assemblée nationale de 2022 à 2024, Olivier Marleix est décédé le 7 juillet 2025. Avant de mettre fin à ses jours, il venait d'achever Dissolution française - son troisième livre après le best-seller Les Liquidateurs -, récit édifiant de ses dernières années passées dans les arcanes du pouvoir législatif. Cet essai politique, rendu vivant par de nombreux récits personnels et anecdotes, éclaire d'un jour nouveau les raisons du lent déclin français, ayant abouti à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et à la censure du gouvernement Barnier. Fait inédit depuis 1962, la censure est ici racontée depuis l'intérieur par un homme qui occupa une place privilégiée dans le jeu politique, pouvant faire ou défaire une majorité par les orientations données au groupe dont il avait la charge. Mais son livre est aussi une introspection lucide et franche sur sa propre famille politique ainsi qu'un constat souvent acide, et mordant, sur les principales figures gouvernementales ou parlementaires avec qui il eut à négocier des textes clés, d'Elisabeth Borne à Marine Le Pen. Toutes les réformes récentes d'importance sont évoquées : celle des retraites, celle de l'assurance chômage, la loi immigration, la crise Covid, etc. Enfin, ce texte fort a été l'occasion, pour un homme souvent discret et réservé, de se livrer plus intimement et d'expliquer les raisons de son engagement en politique, au service de l'intérêt général. Dissolution française ou le témoignage devenu testament d'un élu salué par tous qui souhaitait raconter sans fard les coulisses de la vie politique française. Préface de Michel Barnier, ancien Premier ministre Postface de la famille d'Olivier Marleix