Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Le cri des profondeurs

Kalie Cassidy, Estelle Flory, Flore Rochas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une envoûtante romantasy océanique Imogène est une sirène. Mais elle doit à tout prix cacher sa vraie nature, même si l'appel du large est parfois dur à faire taire... Elle vit au royaume de Seraf, dans les montagnes, auprès d'un roi qui voit son peuple comme son ennemi juré. Mais un jour, son pouvoir devient incontrôlable, et dans un accès d'émotions, ses longues ailes noires se déploient malgré elle. Imogène n'a plus le choix : elle doit s'enfuir. Et un mystérieux roi rival sera son compagnon de fortune. Pour cela, elle doit se lier à lui par le sceau des sirènes. Dorénavant, ils ne pourront rester trop longtemps loin de l'autre sans ressentir de terribles souffrances... " Une fantasy sensuelle et follement romantique qui m'a ensorcelée dès la première page ! " Ava Reid, autrice d' Un passé englouti " Kalie Cassidy a créé votre nouveau couple littéraire préféré : un roi tourmenté par son sens de l'honneur et une sirène aux prises avec ses instincts les plus sombres... Tous deux marchant sur le fil du devoir et du désir. Ce roman captivant vous laissera à bout de souffle. " Allison Saft, autrice de La Chasseuse et l'alchimiste

Par Kalie Cassidy, Estelle Flory, Flore Rochas
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Kalie Cassidy, Estelle Flory, Flore Rochas

Editeur

Robert Laffont

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cri des profondeurs par Kalie Cassidy, Estelle Flory, Flore Rochas

Commenter ce livre

 

Le cri des profondeurs

Kalie Cassidy trad. Estelle Flory, Flore Rochas

Paru le 13/11/2025

432 pages

Robert Laffont

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221281673
9782221281673
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.