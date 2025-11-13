Le cri des profondeurs

Une envoûtante romantasy océanique Imogène est une sirène. Mais elle doit à tout prix cacher sa vraie nature, même si l'appel du large est parfois dur à faire taire... Elle vit au royaume de Seraf, dans les montagnes, auprès d'un roi qui voit son peuple comme son ennemi juré. Mais un jour, son pouvoir devient incontrôlable, et dans un accès d'émotions, ses longues ailes noires se déploient malgré elle. Imogène n'a plus le choix : elle doit s'enfuir. Et un mystérieux roi rival sera son compagnon de fortune. Pour cela, elle doit se lier à lui par le sceau des sirènes. Dorénavant, ils ne pourront rester trop longtemps loin de l'autre sans ressentir de terribles souffrances... " Une fantasy sensuelle et follement romantique qui m'a ensorcelée dès la première page ! " Ava Reid, autrice d' Un passé englouti " Kalie Cassidy a créé votre nouveau couple littéraire préféré : un roi tourmenté par son sens de l'honneur et une sirène aux prises avec ses instincts les plus sombres... Tous deux marchant sur le fil du devoir et du désir. Ce roman captivant vous laissera à bout de souffle. " Allison Saft, autrice de La Chasseuse et l'alchimiste