ActuaLitté
L'heure est venue pour Otomo de se pencher sur l'une des oeuvres les plus emblématiques de l'animation japonaise, à l'occasion de son trentième anniversaire... Depuis sa première diffusion en 1995, Neon Genesis Evangelion est devenu un véritable phénomène dont la puissance d'évocation ne s'est jamais démentie, marquant la consécration de son créateur, Hideaki Anno. Et à quoi reconnaît-on une oeuvre majeure, sinon à sa capacité à traverser les frontières, les générations, et à y résonner toujours d'un nouvel écho ? De la série originelle aux longs-métrages, de ses inspirations jusqu'à l'héritage que Neon Genesis Evangelion a laissé dans le Japon contemporain, Otomo revient sur l'oeuvre fondatrice et vertigineuse d'Hideaki Anno.

Par Rockyrama
Chez Rockyrama

|

Auteur

Rockyrama

Editeur

Rockyrama

Genre

Revues de cinéma

Paru le 03/10/2025

128 pages

Rockyrama

12,50 €

ActuaLitté
9782492095634
© Notice établie par ORB
