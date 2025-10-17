Au coeur d'une forêt mystérieuse et inquiétante, par delà un désert rouge et hanté, le long d'une plage aux étranges promeneurs, entre les lampadaires d'un bois qui brûle, et jusqu'au plus profond du volcan que domine le palais d'une femme solitaire : bienvenue dans les contrées rêvées dans les insomnies d'Anne Brégeaut ! L'artiste peintre nous conduit dans son livre, tel un héros de Windsor McCay, dans un autre monde de la nuit et du rêve... peut être même jusqu'au monde des morts.