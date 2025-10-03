Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mourir, le temps que ça aille mieux

Julien de Sanctis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A partir de son expérience intime de la dépression, l'auteur analyse cette maladie comme un objet philosophique à part entière. Il met des mots sur l'indicible - les affects, les croyances, les épreuves intimes et sociales. Peu à peu se dessine une véritable pensée sensible de la souffrance. Décrite comme un "totalitarisme intérieur", la dépression devient un mode d'existence singulier qui ne relève pas de la survie, mais de la "sous-vie". Un essai incarné qui affronte cette question vertigineuse : que signifie vivre quand le désir de vivre a disparu ?

Par Julien de Sanctis
Chez Philosophie Magazine Editeur

|

Auteur

Julien de Sanctis

Editeur

Philosophie Magazine Editeur

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mourir, le temps que ça aille mieux par Julien de Sanctis

Commenter ce livre

 

Mourir, le temps que ça aille mieux

Julien de Sanctis

Paru le 03/10/2025

232 pages

Philosophie Magazine Editeur

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487699229
9782487699229
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.