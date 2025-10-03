Mourir, le temps que ça aille mieux

A partir de son expérience intime de la dépression, l'auteur analyse cette maladie comme un objet philosophique à part entière. Il met des mots sur l'indicible - les affects, les croyances, les épreuves intimes et sociales. Peu à peu se dessine une véritable pensée sensible de la souffrance. Décrite comme un "totalitarisme intérieur", la dépression devient un mode d'existence singulier qui ne relève pas de la survie, mais de la "sous-vie". Un essai incarné qui affronte cette question vertigineuse : que signifie vivre quand le désir de vivre a disparu ?