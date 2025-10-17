Désir noir

"C'est l'histoire d'un mot qui n'existait pas encore, "féminicide"". L'Obs Eté 2003, à Vilnius, l'actrice Marie Trintignant meurt sous les coups du leader du groupe Noir Désir. A l'époque, les journaux nationaux et européens s'emparent de ce drame qu'ils qualifient de "crime passionnel" ? une ligne de défense choisie par le chanteur lui-même. Ne s'agit-il pas d'un accident survenu entre deux êtres exaltés ? Serait-il possible que la star de rock la plus adulée du moment, révoltée, altermondialiste, en lutte contre "le système" ait voulu tuer son amante ? Depuis, Anne-Sophie Jahn a enquêté sur la mort de Marie Trintignant, mais aussi sur le suicide de Krisztina Rády, l'épouse de Bertrand Cantat, survenu sept ans plus tard à leur domicile. A l'aide de plusieurs témoignages, elle pose un regard nouveau sur la violence de cette affaire, qu'on appellerait aujourd'hui un féminicide. Journaliste pour le magazine Le Point depuis 2011, Anne-Sophie Jahn écrit pour les pages Culture et Société. Autrice de plusieurs ouvrages, notamment Les Sept Péchés capitaux du rock , elle a coréalisé la série documentaire Netflix De rockstar à tueur : le cas Cantat .