"Et si vous me permettez un mot, un salut à tous et de manière spéciale à mon cher diocèse de Chiclayo, au Pérou, où un peuple fidèle a accompagné son évêque, a partagé sa foi et a tant donné pour continuer à être une Eglise fidèle de Jésus-Christ". Tels sont les mots que Léon XIV a prononcés, lors de son allocution le soir de son élection, sur le balcon de la basilique Saint- Pierre, en espagnol, rompant avec la tradition. De Chicago aux terres péruviennes, des villages oubliés aux fastes du Vatican, Véronique Lecaros et César Piscoya, proche collaborateur du Padre Roberto Prevost, retracent le destin de celui qui allait devenir pape sous le nom de Léon XIV. Porté par la spiritualité augustine, Robert Prevost brise les frontières, défie les préjugés et fait de la fraternité le coeur de sa mission. Il incarne une Eglise proche des plus humbles, attentive aux blessures du monde moderne et à la réalité fervente d'un catholicisme populaire. Ce récit nous plonge au sein des défis contemporains du catholicisme : justice sociale, dialogue interculturel, inclusion et renouveau ecclésial. Entre tradition et modernité, Léon XIV devient le symbole d'une foi vivante, capable de transformer les coeurs et de bâtir des ponts là où s'érigent des murs. Un portrait inspirant, une aventure humaine et spirituelle, une invitation à croire en la force du dialogue et de l'amitié. Véronique Lecaros, docteure en théologie catholique de l'Université de Strasbourg, est professeure et chercheuse au département de théologie de la Pontificia Universidad Católica del Perú dont elle assure actuellement la direction. César Piscoya, de formation théologique en pastorale et doctorant en sociologie à la Pontificia Universidad Católica del Perú, a été secrétaire exécutif du Vicariat pastoral de Chiclayo (2017-2022). Il est actuellement conseiller du Centre d'action pastorale au CELAM.