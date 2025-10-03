Le commencement, l’éternité

L'enfance du narrateur semble loin déjà et pourtant elle n'a jamais été aussi proche comme si à grandes enjambées il y revenait, parcourant le temps à rebours jusqu'au commencement. Il se remémore la maison où il a vécu avec ses frères, soeurs, cousins, cousines, dix enfants nés dans une symétrie parfaite de deux soeurs jumelles inséparables. Il évoque tout ce qui tisse ces années : sa naissance, ses grands- parents, l'école avec Eddy Merckx et le frère Denis, la neige, la mer du Nord, les peurs, les larmes, la radio, la télévision, la folie, ainsi que la figure tutélaire de son père, homme public, qu'un AVC prive de la langue et contraint à renouer avec le monde de l'origine. Mais où s'arrête l'enfance ?? Disparaît-elle du jour au lendemain sans laisser de traces ?? Ou subsiste-t-elle comme une part de nous demeurée intacte ?? Et vieillir n'est-ce pas revenir là où tout a commencé? ? Ce livre n'est ni un essai ni un roman, mais le lecteur ne peut que se reconnaître au fil de ces pages où l'imaginaire se fond dans les prémices de la vie. Jean-Luc Outers vit à Bruxelles et a publié une dizaine de romans parmi lesquels L'Ordre du jour (Gallimard, 1987), La Compagnie des eaux (Actes Sud, 2001), Le Voyage de Luca (Actes Sud, 2008), Hôtel de guerre (Gallimard, 2022), Mon nom ne vous dira rien (Les Impressions Nouvelles, 2023). Il a établi l'édition des lettres de refus de Henri Michaux, Donc c'est non (Gallimard 2016), et des lettres de Dominique Rolin à Philippe Sollers (Gallimard, 2018 & 2020).