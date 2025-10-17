Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

A la gorge

Max Monnehay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec cette troisième enquête de Victor Caranne, Max Monnehay nous offre un thriller plus déroutant et retors que Je suis le feu. Dans quelques jours, cela fera dix ans qu'Emilien Milkovitch a été condamné pour meurtre. Après lui avoir rendu visite, Victor Caranne, psychologue carcéral à la prison de l'île de Ré, se met sérieusement à douter de sa culpa­bilité. Mais il va lui falloir faire vite : le détenu affirme qu'il se suicidera dans une semaine, jour anniversaire de son incarcération. Victor, aidé d'Anaïs, une jeune flic de la PJ, vont relever le défi de ce contre-la-montre à haut risque. "Un polar bien ficelé, entre fausses pistes et rebondissements, jusqu'au coup de théâtre final". LIBERATION Née en 1980, Max Monnehay est l'auteure de Corpus Christine (Prix du Premier Roman 2006) et de Géographie de la bêtise (2012). Voici la troisième enquête de Victor Caranne, découvert avec Somb, couronné par le prix Transfuge 2020, le prix Sang pour Sang Polar, et le Prix des lecteurs du meilleur polar Points, et suivi de Je suis le feu.

Par Max Monnehay
Chez Points

|

Auteur

Max Monnehay

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A la gorge par Max Monnehay

Commenter ce livre

 

A la gorge

Max Monnehay

Paru le 17/10/2025

312 pages

Points

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041420551
9791041420551
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.