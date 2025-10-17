A la gorge

Avec cette troisième enquête de Victor Caranne, Max Monnehay nous offre un thriller plus déroutant et retors que Je suis le feu. Dans quelques jours, cela fera dix ans qu'Emilien Milkovitch a été condamné pour meurtre. Après lui avoir rendu visite, Victor Caranne, psychologue carcéral à la prison de l'île de Ré, se met sérieusement à douter de sa culpa­bilité. Mais il va lui falloir faire vite : le détenu affirme qu'il se suicidera dans une semaine, jour anniversaire de son incarcération. Victor, aidé d'Anaïs, une jeune flic de la PJ, vont relever le défi de ce contre-la-montre à haut risque. "Un polar bien ficelé, entre fausses pistes et rebondissements, jusqu'au coup de théâtre final". LIBERATION Née en 1980, Max Monnehay est l'auteure de Corpus Christine (Prix du Premier Roman 2006) et de Géographie de la bêtise (2012). Voici la troisième enquête de Victor Caranne, découvert avec Somb, couronné par le prix Transfuge 2020, le prix Sang pour Sang Polar, et le Prix des lecteurs du meilleur polar Points, et suivi de Je suis le feu.